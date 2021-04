Стример на трансляции разбил клавиатуру кулаком из-за проигранного раунда в Mortal Kombat

Стример киберспортивной организации 100 Thieves Мо Yassuo Абдалрхман, создающий контент по League of Legends, принял участие в турнире Mortal Kombat 11 с призовым фондом в $ 100 тыс. Чемпионат назывался AT&T Annihilator Cup и Yassuo пришлось столкнуться в бою со стримером команды Cloud9 с ником Emiru.



Во время первого раунда Best of 3 серии Emiru, играя на Цетрионе, не дал Скорпиону в исполнении Мо нанести последнее комбо, успешно использовав Fatal Blow. От такой неудачи нервы Yassuo не выдержали и парень со всей силы ударил кулаком по клавиатуре.

Видео опубликовано на Twitch-канале Yassuo.

Клавиши разлетелись по всей комнате, а когда стример понял, что натворил, то принялся резко собирать кнопки с пола. Почти все оставшиеся раунды Мо пытался реанимировать свой девайс, спрашивая советов у чата. В конечно итоге Yassuo проиграл серию Emiru.