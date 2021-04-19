Игрок в CS:GO нашёл на карте Inferno баг с текстурами и перфекционисты его вряд ли оценят

Фанат CS:GO поделился в «Твиттере» скриншотом витража с карты Inferno, на котором парень заметил баг с текстурой. На снимке игрок приблизил изображение так, чтобы можно было заметить маленькую досадную деталь – окно слегка выпирает из основной текстуры стены и висит словно плакат.
Фото: twitter.com/the_whale_man
«Эй, CS:GO, как тебе удаётся спокойно спать по ночам, зная, что одна из твоих текстур на Inferno не состыкована со стеной?», – написал игрок.
На геймплей это, конечно, никак не влияет и заметить расслоение в игре самому довольно тяжело, но чувства перфекционистов всё равно задеты.
Без шуток со стороны фанатов игры не обошлось. Один из комментаторов написал, что готов попрощаться с игрой: «Только что удалил CS:GO. Это неиграбельно».
А кто-то нашёл в этом баге причины поражений профессионалов: «В самом деле это неиграбельно, вот почему FaZe проиграли тот гранд-финал».
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