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Игрок в CS:GO нашёл на карте Inferno баг с текстурами и перфекционисты его вряд ли оценят

Игрок в CS:GO нашёл на карте Inferno баг с текстурами и перфекционисты его вряд ли оценят
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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Фанат CS:GO поделился в «Твиттере» скриншотом витража с карты Inferno, на котором парень заметил баг с текстурой. На снимке игрок приблизил изображение так, чтобы можно было заметить маленькую досадную деталь – окно слегка выпирает из основной текстуры стены и висит словно плакат.

Фото: twitter.com/the_whale_man

«Эй, CS:GO, как тебе удаётся спокойно спать по ночам, зная, что одна из твоих текстур на Inferno не состыкована со стеной?», – написал игрок.

На геймплей это, конечно, никак не влияет и заметить расслоение в игре самому довольно тяжело, но чувства перфекционистов всё равно задеты.

Без шуток со стороны фанатов игры не обошлось. Один из комментаторов написал, что готов попрощаться с игрой: «Только что удалил CS:GO. Это неиграбельно».

А кто-то нашёл в этом баге причины поражений профессионалов: «В самом деле это неиграбельно, вот почему FaZe проиграли тот гранд-финал».

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