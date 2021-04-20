Опубликованы первые семь минут фильма Mortal Kombat

На YouTube-канале Warner Bros. появилась стартовая сцена новой экранизации Mortal Kombat.

В первых семи минутах показываются истоки конфликта между Скорпионом и Саб-Зиро. Первый мирно жил в деревне вместе с женой и двумя маленькими детьми, пока семейную идиллию не разрушил внезапный визит морозного бойца.



В сцене можно увидеть способности Саба к магии льда. Саб-Зиро убивает супругу и сына Скорпиона, замораживая их насмерть. Скорпион же ещё не умеет пользоваться силой огня, зато демонстрирует мастерское обращение с гарпуном, жестоко расправляясь с приспешниками своего врага. Добравшись до убийцы родных, будущий воин из преисподней клянётся отомстить.

Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Фильм по Mortal Kombat собрал в российском прокате за первые выходные после выхода более 475 миллионов рублей. Результат стал рекордным для наших кинотеатров с начала пандемии.