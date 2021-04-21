Игрок убил босса в Dark Souls с закрытыми глазами, играя на пианино

Стример из Аргентины с ником FryderyG с завязанными глазами победил одного из самых сложных боссов Dark Souls — Рыцаря Арториаса. В качестве контроллера парень использовал электропианино, и при этом во время прохождения геймер не получил урона.

FryderyG пришёл к грозному противнику, почти не имея здоровья, что делало челлендж ещё более сложным. Когда же геймер услышал звук последнего вздоха врага, то парня переполнила радость. Ведь стример только что завершил сложнейший челлендж и вписал себя в зал славы Dark Souls.

Пройти босса с закрытыми глазами фанату помогли отличные звуковые эффекты игры. После многочисленных столкновений с одним и тем же противником можно научиться определять на слух, куда пойдёт враг и какую атаку применит.