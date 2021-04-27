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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о дате выхода. Фанатам придётся запастись терпением

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о дате выхода. Фанатам придётся запастись терпением
Киберспорт / Другие игры 0

10 апреля актёр озвучки первых частей S.T.A.L.K.E.R. Александр Вилков заявил в «Инстаграме», что приступил к озвучке второй части, а релиз намечен на зиму 2021 года. Этот комментарий разлетелся по Сети и на слова Вилкова отреагировал PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

В интервью сайту DTF Бочаров рассказал, что Вилков не входит в штат студии. Вдобавок неизвестно действительно ли этот аккаунт в «Инстаграме» принадлежит актёру. По словам PR-менеджера, не стоит воспринимать всерьёз информацию из неофициальных источников.

«Вокруг S.T.A.L.K.E.R 2 много слухов и спекуляций, начиная от трейлеров и заканчивая геймплейными деталями. Доверяйте информации из официальных источников GSC. Мы ещё не объявили дату релиза. Как только — так сразу», — сказал Захар.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series и ПК. Причём для новой консоли Xbox игра станет стартовым консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Xbox Game Pass в день релиза.

Актёр озвучки Александр Вилков: S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят выпустить зимой 2021 года
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