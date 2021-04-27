Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о дате выхода. Фанатам придётся запастись терпением

10 апреля актёр озвучки первых частей S.T.A.L.K.E.R. Александр Вилков заявил в «Инстаграме», что приступил к озвучке второй части, а релиз намечен на зиму 2021 года. Этот комментарий разлетелся по Сети и на слова Вилкова отреагировал PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.
В интервью сайту DTF Бочаров рассказал, что Вилков не входит в штат студии. Вдобавок неизвестно действительно ли этот аккаунт в «Инстаграме» принадлежит актёру. По словам PR-менеджера, не стоит воспринимать всерьёз информацию из неофициальных источников.
«Вокруг S.T.A.L.K.E.R 2 много слухов и спекуляций, начиная от трейлеров и заканчивая геймплейными деталями. Доверяйте информации из официальных источников GSC. Мы ещё не объявили дату релиза. Как только — так сразу», — сказал Захар.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series и ПК. Причём для новой консоли Xbox игра станет стартовым консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Xbox Game Pass в день релиза.
- 27 апреля 2021
-
12:13
- 26 апреля 2021
-
22:11
-
21:41
-
21:36
-
20:27
-
20:16
-
17:09
-
17:00
-
15:27
-
14:19
-
13:45
-
13:14
-
11:33
- 25 апреля 2021
-
18:53
-
14:23
-
13:24
-
00:05
- 24 апреля 2021
-
23:06
-
22:30
-
19:04
-
16:57
- 23 апреля 2021
-
22:31
-
22:22
-
21:52
-
20:37
-
20:13
-
18:26
-
17:43
-
15:22
-
13:49
-
13:19
-
12:31
-
12:22
- 22 апреля 2021
-
23:18
-
22:51