Among Us выйдет на PS4 и PS5 уже в 2021 году

На презентации Sony State of Play состоялся анонс Among Us для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Популярная онлайн-игра выйдет на этих платформах в течение текущего года.
Версии игры для PS4 и PS5 будут поставляться вместе со скинами из Ratchet & Clank: Rift Apart.
Among Us — экшен в стиле игры «Мафия», разработанный компанией Innersloth LLC. Это онлайн-игра, в которой могут принять участие от 4 до 10 человек одновременно. Релиз игры на Android состоялся 25 июля 2018 года, а спустя 4 месяца Among Us появилась и на ПК.
Сыграть в Among Us можно будет не только на консолях PlayStation, мобильных устройствах и ПК, но и на консолях Xbox и Nintendo Switch. На последней игра вышла в декабре 2020 года.
Видео опубликовано на YouTube-канале Innersloth.
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