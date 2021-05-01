Режиссёр Mortal Kombat объяснил, почему они решили не показывать турнир

Многие фанаты вселенной Mortal Kombat остались недовольны тем, что в новом фильме авторы обошлись без турнира. Тогда режиссёр экранизации Саймон Маккуойд постарался объяснить, почему они приняли это спорное решение.
«Мы просто не хотели снимать одно и то же. Творческая команда фильма хотела отразить, как изменилась игровая франшиза за эти годы. Если вы посмотрите на то, как развивались игры и сюжетные линии, то они тоже отошли от этого турнира. Мы не просто воссоздавали оригинал, мы не воссоздали первые пять лет существования вселенной. [...] Мы действительно не хотели ограничивать себя одним турниром», — заявил режиссёр в интервью изданию GameSpot.
Ранее актёр Джо Таслим, сыгравший роль Саб-Зиро в новом фильме, заявил, что хотел бы увидеть отдельный фильм о своём герое и спрогнозировал появление Нуб Сайбота в сиквеле.
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