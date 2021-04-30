Актёр из Mortal Kombat хотел бы увидеть отдельный фильм о Саб-Зиро

Звезда фильма Mortal Kombat Джо Таслим, исполнивший роль Саб-Зиро, заявил, что хотел бы увидеть отдельный фильм о своём герое.

«Было бы интересно сделать приквел о Саб-Зиро. В нём можно рассказать историю о Би-Хане и его тренировках в Лин Куэй. Когда он был похищен, а его родители — убиты. Это будет момент, когда он и его брат станут убийцами, и я думаю, что это тоже довольно крутая идея».

Также актёра спросили, может ли он появиться в потенциальном сиквеле в образе Нуб Сайбота.

«Если они сделают продолжение, то мы, вероятно, увидим Нуб Сайбота. Если они снимут приквел, тогда нам покажут двух будущих Саб-Зиро в одном фильме, и это будет интригующе».

По сюжету игры Mortal Kombat Нуб Сайбот — старший брат Саб-Зиро. Изначально Сайбот был первым, кто носил имя ледяного бойца, но после его смерти прозвище перешло младшему брату. А старшего воскресил чернокнижник Куан Чи, превратив его в живую тень.