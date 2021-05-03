Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может стоить от $ 1350 до $ 2250

Недавно видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появилась в каталогах магазинов Австралии и Новой Зеландии. Судя по карточкам товаров, покупателям будут доступны несколько вариантов графических ускорителей. Отличаются они производителем и ценой.
Самые дешёвые — это Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle и Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC. Эти видеокарты обойдутся геймерам за $ 1350 или около 101 тыс. рублей.
MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC выйдет подороже: вероятная цена составляет $ 1800 или 135 тыс. рублей. Но самая высокая стоимость указана у Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC — за неё просят $ 2250 или 168 тыс. рублей.
Ценники на сайте предварительные. У видеокарт в каталоге ещё даже нет фотографий. После того, как NVIDIA официально объявит о старте продаж, стоимость графических ускорителей изменится, но не факт, что в меньшую сторону. Также на сайтах магазинов указаны даты поступления. В одном месте видеокарты появятся в конце мая, а в другом — в середине месяца, 13 мая.
Ранее в Сети появилась информация, что RTX 3080 Ti покажут 18 мая, а продажи начнутся 26 мая.
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