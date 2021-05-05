NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появилась в продаже по запредельной цене

По информации издания VideoCardz, GeForce RTX 3080 Ti Suprim X уже выставили на прилавки одного из магазинов в Объединённых Арабских Эмиратах. Ранее инсайдеры заявляли, что официальный старт продаж новых видеокарт назначен на 31 мая.



Желающим приобрести графический ускоритель раньше других придётся отдать $ 3500 или 262 тыс. рублей, что больше стоимости даже старшей модели GeForce RTX 3090.

Фото: videocardz.com

Местные ритейлеры часто выкладывают новый товар на полки раньше всех, нарушая эмбарго. Продавцов за это почти не штрафуют. Текущая цена видеокарты завышена, но после запуска продаж стоимость уменьшится. Правда, неизвестно, насколько RTX 3080 Ti станет дешевле.



Помимо цены, большой проблемой остаются майнеры, скупающие все видеокарты на рынке. Также в силе остаётся дефицит компонентов, поэтому за RTX 3080 Ti начнётся настоящая охота.