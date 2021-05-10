Блогер нашёл в файлах CS:GO много невыпущенных скинов

Ютубер с ником A R E Z нашёл в файлах CS:GO много невыпущенных скинов. Блогер вытащил раскраски из базы данных игры и протестировал их через специальные программы.



Например, до магазина Valve не добрался скин на AWP в стиле золотой змеиной чешуи.

Фото: A R E Z

На некоторых модельках написано, что известен только узор, но в каких цветах и на какое оружие скин был бы выпущен — остаётся загадкой.

Фото: A R E Z

Нет однозначного ответа на вопрос, почему эти раскраски так и не были выпущены. Причин может быть несколько — от каких-то проблем с авторами скинов до внутренних решений самой Valve.

Фото: AREZ

В ролике блогера можно рассмотреть найденные скины со всех сторон, а заодно оценить анимацию перезарядки.

Видео опубликовано на YouTube-канале A R E Z.

Со временем Valve всё-таки может добавить эти скины в игру для будущих операций, но с тем же успехом они могут так и остаться лишь неиспользованным материалом.