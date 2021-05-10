Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Студент написал диплом о Dota 2. После защиты преподаватель аплодировал парню стоя

Студент написал диплом о Dota 2. После защиты преподаватель аплодировал парню стоя
Киберспорт / Dota 2 0
Аудио-версия:

Пользователь Reddit с ником Individual-Tale-5619 поделился роликом, где его друг выступает на защите диплома. В качестве темы своего дипломного проекта парень выбрал Dota 2. Он начал выступление со слов, что Dota 2 – это не просто онлайн-игра, а «стиль жизни».

На примере игры от Valve студент рассказывал о привычках и их влиянии на человека. Парень подчеркнул, что Dota 2 действительно может вызвать зависимость, но при этом MOBA помогла ему развить очень много полезных навыков.

Благодаря Dota 2 молодой человек стал более организованным, научился правильно распределять время и управлять эмоциями. Он объяснил, что для победы в игре необходимо вкладывать много сил и максимально сосредотачиваться на процессе.

«Одно неверное движение или плохой тайминг может привести к поражению».

В конце презентации преподаватель был в восторге от работы студента и аплодировал ему стоя.

Видео было опубликовано на форуме Reddit.

Некоторые пользователи в комментариях рассказали, что тоже делали нечто подобное:

«Я написал о Dota 2 в психологическом тесте в колледже и получил 5+».

А кто-то отметил, что парень забыл о самой важной составляющей игры:

«Стоило бы добавить, что Dota 2 – командная игра, которая улучшает навыки совместной работы и повышает уровень социализации».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021