Студент написал диплом о Dota 2. После защиты преподаватель аплодировал парню стоя

Пользователь Reddit с ником Individual-Tale-5619 поделился роликом, где его друг выступает на защите диплома. В качестве темы своего дипломного проекта парень выбрал Dota 2. Он начал выступление со слов, что Dota 2 – это не просто онлайн-игра, а «стиль жизни».



На примере игры от Valve студент рассказывал о привычках и их влиянии на человека. Парень подчеркнул, что Dota 2 действительно может вызвать зависимость, но при этом MOBA помогла ему развить очень много полезных навыков.



Благодаря Dota 2 молодой человек стал более организованным, научился правильно распределять время и управлять эмоциями. Он объяснил, что для победы в игре необходимо вкладывать много сил и максимально сосредотачиваться на процессе.



«Одно неверное движение или плохой тайминг может привести к поражению».



В конце презентации преподаватель был в восторге от работы студента и аплодировал ему стоя.

Видео было опубликовано на форуме Reddit.

Некоторые пользователи в комментариях рассказали, что тоже делали нечто подобное:



«Я написал о Dota 2 в психологическом тесте в колледже и получил 5+».



А кто-то отметил, что парень забыл о самой важной составляющей игры:



«Стоило бы добавить, что Dota 2 – командная игра, которая улучшает навыки совместной работы и повышает уровень социализации».