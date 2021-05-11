Российский стример Buster хочет обменять свои скины из CS:GO на машины подписчиков

Популярный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев записал сторис в «Инстаграме», где предложил обменять свои скины из CS:GO на машины подписчиков. Причём парню неважно в каком состоянии будет автомобиль и сколько за него придётся отдать.
Buster рассказал об акции подробнее:
«У меня для вас есть такая авантюра. Кто хочет поменять свою машину на любой мой скин из CS:GO? У меня самый дорогой скин стоит 650 тыс. рублей, можно поменять на два. Пишите все в директ, предлагайте свои машины и варианты. Машина совершенно неважно какая, она не должна стоить столько же, сколько AWP или два AWP».
Инвентарь Бустера в Counter-Strike: Global Offensive оценивается в $ 43 тыс. или 3,2 млн рублей. Расчёты произведены с помощью сервиса Steam.tools, который учитывает цены только с официальной торговой площадки Steam. В коллекции стримера есть AWP | Dragon Lore и AWP | Gungnir, цены которых варьируются от 200 до 400 тыс. рублей.
Buster занял третье место по количеству часов просмотра трансляций за первый квартал 2021 года. В общей сложности зрители провели за просмотром его стримов 4,72 млн часов.
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