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Российский стример Buster хочет обменять свои скины из CS:GO на машины подписчиков

Российский стример Buster хочет обменять свои скины из CS:GO на машины подписчиков
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Популярный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев записал сторис в «Инстаграме», где предложил обменять свои скины из CS:GO на машины подписчиков. Причём парню неважно в каком состоянии будет автомобиль и сколько за него придётся отдать.

Buster рассказал об акции подробнее:

«У меня для вас есть такая авантюра. Кто хочет поменять свою машину на любой мой скин из CS:GO? У меня самый дорогой скин стоит 650 тыс. рублей, можно поменять на два. Пишите все в директ, предлагайте свои машины и варианты. Машина совершенно неважно какая, она не должна стоить столько же, сколько AWP или два AWP».

Инвентарь Бустера в Counter-Strike: Global Offensive оценивается в $ 43 тыс. или 3,2 млн рублей. Расчёты произведены с помощью сервиса Steam.tools, который учитывает цены только с официальной торговой площадки Steam. В коллекции стримера есть AWP | Dragon Lore и AWP | Gungnir, цены которых варьируются от 200 до 400 тыс. рублей.

Buster занял третье место по количеству часов просмотра трансляций за первый квартал 2021 года. В общей сложности зрители провели за просмотром его стримов 4,72 млн часов.

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