Из-за убийств в казанской гимназии Совет Федерации хочет усилить контроль над видеоиграми

Утром 11 мая 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил массовую стрельбу в казанской гимназии №175, которую закончил 4 года назад. По данным Телеграм-канала Baza, от нападения пострадало 22 человека, 7 детей погибли.
Перед нападением стрелок завёл Телеграм-канал, где назвал себя Богом и заявил, что нападёт на учебное заведение, а затем застрелится. Сейчас канал заблокирован.
После инцидента сенатор Совета Федерации Александр Башкин заявил о необходимости покончить с анонимностью в Интернете и усилить контроль над содержанием в видеоиграх. По мнению сенатора, «героизация насилия» в видеоиграх может привести к печальным последствиям.
«Произошедшее — это ещё один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вёл террорист, самый яркий пример того, о чём мы говорим».
На данный момент Ильназ Галявиев задержан и находится под стражей.
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