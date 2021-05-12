Нейросеть сделала ролик из GTA 5 похожим на запись с реального видеорегистратора

Разработчики из Intel Labs использовали нейросети, чтобы сделать графику в GTA V фотореалистичной. При помощи машинного обучения алгоритм проанализировал огромное количество кадров с реальных камер, а затем смог обработать ролик из GTA 5.
Нейросеть не только высчитывает данные о пикселях, но и собирает информацию об освещении, объёме карты и расстоянии до объектов. Вдобавок алгоритм подтягивает цвет и контрастность, чтобы как можно больше приблизиться к изображению с видеорегистратора.
Программу обучали на видеозаписях, снятых на дорогах Берлина, поэтому нейросеть как будто накладывает на солнечный Лос-Сантос фильтр пасмурной погоды.
Видео опубликовано на YouTube-канале Intel ISL.
Отличить кадры от реальности действительно непросто. С роликами алгоритм справляется отлично, но пока что ещё очень рано говорить о применении подобной технологии в играх.
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