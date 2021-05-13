EA обещает много инноваций для своих спортивных игр

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон во время конференции по аналитике деятельности компании пообещал, что линейку спортивных игр ждут инновации.



Уилсон немного рассказал о будущих проектах и результатах недавних приобретений компании:



«Все новые игры EA Sports, включая FIFA, Madden и NHL, разработаны специально для нового поколения консолей. Также мы очень рады возможности предложить поклонникам бейсбола по всему миру сыграть в Super Mega Baseball от Metalhead Software и MLB Tap Sports Baseball на мобильных устройствах. Вдобавок EA теперь издаёт игры самой высокооценнённой спортивной франшизы – F1, благодаря покупке студии Codemasters».



Также генеральный директор EA отчитался об успехах FIFA. По словам Эндрю Уилсона, популярность футбольного симулятора поможет сделать игры компании лучше.



«В FIFA играют больше 100 млн человек по всему миру. В прошлом году больше 20 млн человек присоединились к FIFA Ultimate Team, а количество матчей в онлайн-режиме взлетели на 180%».



Madden NFL тоже отлично себя показал:



«У Madden NFL вышел лучший год за всю историю. У всех спортивных игр EA значительный прирост игроков. Мы собираемся использовать все эти успехи, чтобы следующий год был полон инноваций для наших проектов. Уже сейчас в FIFA Ultimate Team постоянно проходят новые уникальные ивенты».



Эндрю Уилсон упомянул и о серии Need for Speed. Генеральный директор отметил, что франшиза станет важной частью будущих планов компании. Совместная работа команд EA и Codemasters должна значительно улучшить и расширить серию.



Первые подробности о новых играх компании игроки смогут услышать на EA Play в июле.