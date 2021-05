Days Gone вышла на ПК и сразу же попала на торренты

Во вторник, 18 мая, бывший эксклюзив PlayStation 4 Days Gone официально вышел на ПК. Разработчики не добавили в игру защиту Denuvo и байкерский экшен сразу же попал на торрент-трекеры. Успешный взлом совершила пиратская команда Fairlight.



Новость о появлении Days Gone на торрентах появилась в сообществе Crackwatch на Reddit. Многие игроки заявили, что всё равно купили Days Gone, чтобы поддержать разработчиков. Также они надеются привлечь Sony высокими продажами, чтобы компания запустила в работу сиквел. Геймеры рассчитывают подтолкнуть Sony высокими продажами Days Gone на ПК, чтобы увидеть порты других эксклюзивов PlayStation вроде God of War и The Last of Us: Part II.



Недавно один из авторов игры про байкеров в зомби-апокалипсисе рассказал, что Sony отказалась от разработки продолжения из-за низких оценок прессы. А ещё автор пожаловался на пользователей, которые не покупают игры на старте за полную стоимость, а потом жалуются, что у какого-то проекта нет сиквела.