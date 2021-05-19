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The Witcher 3 отдают за 300 рублей. В Steam началась распродажа игр CD Projekt RED

The Witcher 3 отдают за 300 рублей. В Steam началась распродажа игр CD Projekt RED
Георгий Габриадзе
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В честь годовщин The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt компания CD Projekt RED устроила распродажу всех своих игр. Вторая часть вышла 16 мая 2011 года, а третья — 19 мая 2015 года.

До 27 мая все проекты польской студии можно приобрести по выгодной цене:

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