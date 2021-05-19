The Witcher 3 отдают за 300 рублей. В Steam началась распродажа игр CD Projekt RED
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В честь годовщин The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt компания CD Projekt RED устроила распродажу всех своих игр. Вторая часть вышла 16 мая 2011 года, а третья — 19 мая 2015 года.
До 27 мая все проекты польской студии можно приобрести по выгодной цене:
- Cyberpunk 2077 – 1599 рублей (вместо 1999 рублей)
- The Witcher – 30 рублей (вместо 199 рублей)
- The Witcher 2: Assassins of Kings – 69 рублей (вместо 419 рублей)
- The Witcher 3: Game of The Year Edition – 309 рублей (вместо 1500 рублей)
- The Witcher 3: Hearts of Stone – 119 рублей (вместо 399 рублей)
- The Witcher 3: Blood and Wine – 249 рублей (вместо 800 рублей)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 389 рублей (вместо 1299 рублей)
- The Witcher Adventure Game – 39 рублей (вместо 249 рублей)
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