The Witcher 3 отдают за 300 рублей. В Steam началась распродажа игр CD Projekt RED

В честь годовщин The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt компания CD Projekt RED устроила распродажу всех своих игр. Вторая часть вышла 16 мая 2011 года, а третья — 19 мая 2015 года.



До 27 мая все проекты польской студии можно приобрести по выгодной цене: