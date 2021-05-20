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Неон и клубы будущего. Мирослава Ладовир и София Летяго — в образе героинь Cyberpunk 2077

Неон и клубы будущего. Мирослава Ладовир и София Летяго — в образе героинь Cyberpunk 2077
Георгий Габриадзе
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Косплеерши из России Мирослава Ладовир и София Летяго предстали в образах героинь из Cyberpunk 2077Эвелин Паркер и Джуди Альварес. По сюжету персонажи были близкими подругами, поэтому девушки решили порассуждать, как бы Паркер и Альварес отдыхали в одном из клубов Найт Сити.

Эвелин Паркер мечтала стать актрисой, но жизнь привела её в банду «Шельм», а затем — в клуб «Облака». Девушка понимает, как устроен местный бизнес, и старается всё время идти вперёд благодаря своим неуёмным амбициям.

Джуди Альварес — одна из лучших специалисток по брейндансу во всём городе и очень талантливый техник. Состоит в группировке «Шельмы», как некогда Паркер, и мечтает изменить Найт Сити к лучшему.

Само собой, поход в клуб мира будущего не может обойтись без неона. Косплеерши выбрали локацию с кучей огней и вывесок. В фотосете показан не только отдых подруг, но и их совместные переживания.

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

Фото: vk.com/kristina_borodkina_photo

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