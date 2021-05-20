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Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077
Георгий Габриадзе
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Российская косплеерша Анастасия Третьякова предстала в образе Бестии из игры Cyberpunk 2077. По сюжету героиня держит бар в Найт-Сити под названием «Посмертие», а ещё она одна из лучших фиксеров во всём городе.

Бестия может помочь главному герою сразиться с финальным боссом. Подробности её нелёгкой судьбы можно узнать в моменты игры за Джонни Сильверхенда.

Косплеерша постаралась показать, что девушку не просто так зовут Бестией. Героиня способна не только управлять персоналом и строить планы по продвижению бизнеса, но и лично выпроводить особо назойливых гостей при помощи пистолета.

И, конечно же, киберпанковый образ не может обойтись без неоновых огней.

Анастасия Третьякова косплеит множество разных персонажей из видеоигр. Особенно среди фанатов популярен её образ Джек из Mass Effect. Другие работы девушки можно посмотреть в её Инстаграме.

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Фото: https://vk.com/geekssway

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Фото: https://vk.com/geekssway

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Фото: https://vk.com/geekssway

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Владелица лучшего бара в Найт Сити. Россиянка сделала косплей на Бестию из Cyberpunk 2077

Фото: https://vk.com/st.alumin

Комментарии
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