Джакузи-стримерша Amouranth будет терять до $ 500 тыс. ежегодно из-за решения Twitch

Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала, что Twitch отключил её каналу монетизацию за трансляции из джакузи. Девушка общалась с чатом и проходила игры, сидя в надувном бассейне в купальнике.
Лишившись рекламы, Сирагуса раскритиковала правила платформы за отсутствие прозрачной политики в отношении партнёров сервиса. Twitch не банит каналы со стримами в купальниках, но рекламодатели могут посчитать такой контент неприемлемым и лишить стримера источника дохода.
По словам девушки, трансляции приносили ей около $ 35-40 тыс. в месяц или 2,5 — 3 млн рублей. Из-за снятия монетизации Amouranth будет терять почти по $ 500 тыс. ежегодно. В переводе на наши деньги — это 36 млн рублей в год.
Ранее стримерша заявила, что представители Twitch не знают, получится ли когда-нибудь разблокировать показ рекламы на её канале.
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