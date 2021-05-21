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Разработчики серии Metro работают над новой игрой с упором на атмосферу и реализм

Разработчики серии Metro работают над новой игрой с упором на атмосферу и реализм
Георгий Габриадзе
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Студия 4A Games открыла вакансии концепт-художника и технического художника. Вероятно, авторы серии Metro работают над совершенно новой игрой. В описании должностей разработчики указали, что будущий проект будет атмосферным и реалистичным шутером от первого лица.

В задачи концепт-художника будет входить создание «убедительной вселенной для новой игры». Плюсом для желающих попробовать свои силы станет «любовь к шутерам от первого лица» и умение работать в «реалистичном, но при этом искусном и атмосферном стиле».

В обязанностях технического художника указано создание «самых живых окружений из когда-либо виданных». Также в описании вакансии указано, что игра будет создаваться на собственном движке студии.

Помимо нового проекта, 4A Games работает над следующей частью Metro.

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