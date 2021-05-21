Разработчики серии Metro работают над новой игрой с упором на атмосферу и реализм

Студия 4A Games открыла вакансии концепт-художника и технического художника. Вероятно, авторы серии Metro работают над совершенно новой игрой. В описании должностей разработчики указали, что будущий проект будет атмосферным и реалистичным шутером от первого лица.
В задачи концепт-художника будет входить создание «убедительной вселенной для новой игры». Плюсом для желающих попробовать свои силы станет «любовь к шутерам от первого лица» и умение работать в «реалистичном, но при этом искусном и атмосферном стиле».
В обязанностях технического художника указано создание «самых живых окружений из когда-либо виданных». Также в описании вакансии указано, что игра будет создаваться на собственном движке студии.
Помимо нового проекта, 4A Games работает над следующей частью Metro.
- 22 мая 2021
-
00:31
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:17
- 21 мая 2021
-
23:57
-
23:18
-
16:46
-
15:40
-
14:44
-
13:08
-
11:55
- 20 мая 2021
-
21:46
-
21:27
-
21:06
-
20:46
-
20:18
-
19:51
-
19:31
-
17:52
-
16:29
-
01:57
-
01:21
-
01:06
-
01:05
-
00:53
-
00:36
-
00:31
- 19 мая 2021
-
21:27
-
21:22
-
17:39
-
17:36
-
15:50
-
15:47
-
14:52