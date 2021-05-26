Чувственный Геральт и невозмутимая Йен. Россияне сделали косплей на героев из «Ведьмака»

Российские косплееры Saint Hysteria и Sturm de Mets предстали в образах Йеннифэр и Геральта из вселенной «Ведьмака». В фотосете чародейка и убийца чудовищ сидят за столом, выпивая и играя в Гвинт при свечах.

Йеннифэр одета в классическое чёрное платье из третьей части игровой серии. В руках у неё кубок, а по залу плавают клубы дыма.

Фото: https://vk.com/saint_moon

Геральт расположился напротив чародейки в своих верных доспехах, ведь белоголовый никогда не любил все эти роскошные наряды для балов и приёмов.

Фото: https://vk.com/saint_moon

Вероятно, ведьмак больше увлечён не картами и вином, а верной подругой. Геральт смотрит на неё с небывалой нежностью.

Фото: https://vk.com/saint_moon

Однако что-то пошло не так — чародейка явно не ожидала такой реакции.

Фото: https://vk.com/saint_moon

Даже во время конфликта Йеннифэр старается сохранять спокойствие и выглядеть невозмутимой.

Фото: https://vk.com/saint_moon

Недопонимание быстро улетучилось и пара отправилась танцевать под звуки лютни и местных музыкантов в трактире.

Фото: https://vk.com/saint_moon

А дальше Геральту остаётся только быть джентльменом.