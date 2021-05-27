В Dota 2 могут добавить реплики Папича

По данным издания Cybersport.Metaratings, в Dota 2 могут появиться фразы популярного стримера Виталия Arthas Цаля для колеса чата. Контент-мейкер известен под псевдонимом Папич. Вероятно, разработчики добавят такие реплики, как «Ныыыыыыыаааааа» и «В соляного!», но точный список неизвестен. Среди фанатов Цаля его высказывания стали культовыми.



Возможно, реплики появятся как награда в одном из командных наборов. Бандлы добавили в игру 12 мая, но ещё не все команды получили собственные комплекты поддержки для фанатов. На момент публикации новости в игре пока что нет наборов от Winstrike, Prosti Esli, Trident Clan, Fantastic Five и Nemiga.



Дату выхода фраз Виталия Arthas Цаля журналисты не называют.

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