В Dota 2 могут добавить реплики Папича
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По данным издания Cybersport.Metaratings, в Dota 2 могут появиться фразы популярного стримера Виталия Arthas Цаля для колеса чата. Контент-мейкер известен под псевдонимом Папич. Вероятно, разработчики добавят такие реплики, как «Ныыыыыыыаааааа» и «В соляного!», но точный список неизвестен. Среди фанатов Цаля его высказывания стали культовыми.
Возможно, реплики появятся как награда в одном из командных наборов. Бандлы добавили в игру 12 мая, но ещё не все команды получили собственные комплекты поддержки для фанатов. На момент публикации новости в игре пока что нет наборов от Winstrike, Prosti Esli, Trident Clan, Fantastic Five и Nemiga.
Дату выхода фраз Виталия Arthas Цаля журналисты не называют.
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