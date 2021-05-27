Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода — слив не подтвердился

Студия Techland провела трансляцию, где рассказала подробности о Dying Light 2. Сама игра выйдет 7 декабря 2021 года, предзаказы уже открыты. Ранее одна из утечек сообщала, что игра должна выйти 16 ноября текущего года.



Действие Dying Light 2 развернётся спустя 20 лет после оригинала, но, по заявлению разработчиков, чтобы понять сюжет – необязательно играть в оригинал. Во время стрима сценарист игры рассказал о главном герое:



Эйден – изгой, который ищет человека из своего прошлого, чтобы вспомнить, кто он такой. На своём пути он будет встречать множество разных людей, и от выбора игрока будет зависеть, станут ли они союзниками героя или врагами. Также авторы показали первый геймплейный трейлер:

Видео загружено на YouTube-канал Dying Light.

В ролике Эйден знакомится с одним из найтраннеров – Хейаном.



Трейлер представил три фракции Dying Light 2:

Выжившие – обычные люди, желающие просто мирно жить.

Миротворцы – хранители порядка, сражающиеся с бандитами.

Ренегаты – группировка, мечтающая захватить власть в последнем защищённом от зомби городе.

У каждой группировки в каждом районе будут свои способы для перемещения. Персонаж сможет использовать не только машины и стандартные приёмы паркура. Но люди – это только половина всех проблем. Герой должен спастись ещё и от живых мертвецов. По ночам зомби становятся сильнее и агрессивнее, а Эйдену придётся применить все свои навыки выживания, ведения боя и паркура, чтобы не стать чьим-то обедом.



Игрок может сам выбрать, каким способом уничтожать врагов – оружием ближнего боя, огнестрелом, взрывчаткой или голыми руками. Метод сражения можно комбинировать и не ограничиваться только одним стилем. Также никто не мешает герою незаметно совершать скрытые убийства.