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В российской социальной сети раньше времени появилась дата релиза Dying Light 2

В российской социальной сети раньше времени появилась дата релиза Dying Light 2
Георгий Габриадзе
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В социальной сети «ВКонтакте» раньше времени появилась реклама предзаказов Dying Light 2. Судя по информации, игра выйдет 16 ноября.

Также засветился список платформ: Xbox Series, PlayStation 5, PC, Xbox One и PlayStation 4. Игроки, которые приобретут Dying Light 2 заранее, получат уникальные скины. Презентация игры должна пройти 27 мая в 22:00 мск. Авторы должны показать свежую запись геймплея и подтвердить дату релиза.

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Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Фото: https://vk.com/wall-193445200_14321

Кроме «ВКонтакте» баннер с такой же датой был замечен на сайте Everyeye.it.

Изначально выход Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года, но затем польская студия Techland перенесла релиз на неопределённый срок. Разработчикам понадобилось больше времени, чтобы доработать свой проект.

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