В российской социальной сети раньше времени появилась дата релиза Dying Light 2

В социальной сети «ВКонтакте» раньше времени появилась реклама предзаказов Dying Light 2. Судя по информации, игра выйдет 16 ноября.

Также засветился список платформ: Xbox Series, PlayStation 5, PC, Xbox One и PlayStation 4. Игроки, которые приобретут Dying Light 2 заранее, получат уникальные скины. Презентация игры должна пройти 27 мая в 22:00 мск. Авторы должны показать свежую запись геймплея и подтвердить дату релиза.

Новость по теме Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Фото: https://vk.com/wall-193445200_14321

Кроме «ВКонтакте» баннер с такой же датой был замечен на сайте Everyeye.it.



Изначально выход Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года, но затем польская студия Techland перенесла релиз на неопределённый срок. Разработчикам понадобилось больше времени, чтобы доработать свой проект.