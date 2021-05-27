В российской социальной сети раньше времени появилась дата релиза Dying Light 2
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В социальной сети «ВКонтакте» раньше времени появилась реклама предзаказов Dying Light 2. Судя по информации, игра выйдет 16 ноября.
Также засветился список платформ: Xbox Series, PlayStation 5, PC, Xbox One и PlayStation 4. Игроки, которые приобретут Dying Light 2 заранее, получат уникальные скины. Презентация игры должна пройти 27 мая в 22:00 мск. Авторы должны показать свежую запись геймплея и подтвердить дату релиза.
Новость по темеРелиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок
Фото: https://vk.com/wall-193445200_14321
Кроме «ВКонтакте» баннер с такой же датой был замечен на сайте Everyeye.it.
Изначально выход Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года, но затем польская студия Techland перенесла релиз на неопределённый срок. Разработчикам понадобилось больше времени, чтобы доработать свой проект.
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