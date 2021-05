В Steam бесплатно отдают Little Nightmares

В Steam началась раздача Little Nightmares. Главная героиня игры — девочка по имени Шестая — пытается выбраться с корабля под названием Чрево. Игровой процесс сочетает в себе платформер, хоррор и головоломки.



Атмосферную Little Nightmares можно забрать до 20:00 мск 30 мая.



Также сегодня в Steam временно бесплатной стала военная стратегия Company of Heroes 2, посвящённая Второй мировой войне. Вместе с основной игрой отдают дополнение Ardennes Assault.



Если игрок подпишется на новостные рассылки, то в придачу получит дополнение Case Blue с набором новых миссий на территории Советского Союза.



Игра будет доступна бесплатно до 31 мая. Помимо раздачи Company of Heroes 2, в Steam появились большие скидки на всю серию. Можно сэкономить до 80%.

