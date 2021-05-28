Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Steam бесплатно отдают Little Nightmares

В Steam бесплатно отдают Little Nightmares
Георгий Габриадзе
Комментарии

В Steam началась раздача Little Nightmares. Главная героиня игры — девочка по имени Шестая — пытается выбраться с корабля под названием Чрево. Игровой процесс сочетает в себе платформер, хоррор и головоломки.

Атмосферную Little Nightmares можно забрать до 20:00 мск 30 мая.

Также сегодня в Steam временно бесплатной стала военная стратегия Company of Heroes 2, посвящённая Второй мировой войне. Вместе с основной игрой отдают дополнение Ardennes Assault.

Если игрок подпишется на новостные рассылки, то в придачу получит дополнение Case Blue с набором новых миссий на территории Советского Союза.

Игра будет доступна бесплатно до 31 мая. Помимо раздачи Company of Heroes 2, в Steam появились большие скидки на всю серию. Можно сэкономить до 80%.

Новость по теме
В Steam стартовала распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, «Ведьмака» и Metro Exodus
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021