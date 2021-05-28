В Steam бесплатно отдают Little Nightmares
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В Steam началась раздача Little Nightmares. Главная героиня игры — девочка по имени Шестая — пытается выбраться с корабля под названием Чрево. Игровой процесс сочетает в себе платформер, хоррор и головоломки.
Атмосферную Little Nightmares можно забрать до 20:00 мск 30 мая.
Также сегодня в Steam временно бесплатной стала военная стратегия Company of Heroes 2, посвящённая Второй мировой войне. Вместе с основной игрой отдают дополнение Ardennes Assault.
Если игрок подпишется на новостные рассылки, то в придачу получит дополнение Case Blue с набором новых миссий на территории Советского Союза.
Игра будет доступна бесплатно до 31 мая. Помимо раздачи Company of Heroes 2, в Steam появились большие скидки на всю серию. Можно сэкономить до 80%.
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