От $ 2200 до $ 3300. Европейцы заломили цены на GeForce RTX 3080 Ti

Журналистам стала известна цена за первую партию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в европейских магазинах. Британские и итальянские ритейлеры не постеснялись завысить ценник до космических цифр. И в этом уже не виноваты перекупщики или майнеры — официального анонса новых видеокарт от NVIDIA — GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti — ещё даже не было.
Ценовой диапазон видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti должен находиться в пределах $ 999 — $ 1199. Но в одном из британских магазинов за самые дешёвые модели просят $ 2200 или 160 тыс. рублей. А самая дорогая модель от производителя MSI обойдётся покупателям за $ 2600 или 190 тыс. рублей. В итальянском магазине ситуация с ценами обстоит ещё хуже. Чтобы приобрести модель от Gigabyte из серии AORUS Master, покупателям придётся отдать $ 3 300 или 240 тыс. рублей. Вероятно, эти цены будут скорректированы после официального запуска видеокарт, но не стоит ожидать большого падения.
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti должны представить уже завтра, 31 мая. Старшая модель должна быть выпущена 2 июня, а младшая — 9 июня.
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