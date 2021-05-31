Про-игроки в FIFA 21 рассказали, какие изменения хотели бы видеть в FIFA 22

Профессиональные игроки в FIFA в беседе с журналистами портала realsport101 рассказали о том, каких изменений баланса ждут от FIFA 22. Шотландский киберспортсмен Марк MarcMarleyyy Марли поделился мнением, что в текущей версии FIFA показатель скорости футболистов слишком важен.
«Нынешняя мета — это поставить фуллбэка на позицию центрального защитника. Риса Джеймса, Уан-Биссака, Люка Шоу — их сейчас много. Обычно они обладают большей ловкостью, чем центральные защитники. В этом году скорость игроков слишком решает, потому что сквозные мячи просто смехотворны. Если у вас нет быстрых футболистов сзади, вас уничтожат».
Из-за доминации одной из характеристик сборки команд в Ultimate Team стали слишком однообразными. Марли надеется, что разработчики сделают в FIFA 22 больше вариативности при сборе состава.
Необходимость иметь в команде быстрых и ловких защитников обусловливается ещё и невероятной силой сквозных мячей.
«Сквозные мячи — эффективный способ атаки и выхода в ситуацию один на один», – сказал экс-чемпион мира по версии FIFA eWorld Мосад MsDossary Алдоссари.
А держать полузащитников в составе стало совершенно бесполезно.
«FIFA 21 за последние два года полностью изменилась и стала немного сложнее, потому что она может наказать вас за большое количество владения мячом. С последними обновлениями ситуация немного изменилась, но мы всё ещё чувствуем, что текущая мета в FIFA очень атакующая, вам нужно больше рисковать вместо того, чтобы управлять мячом», — объяснил чемпион eLibertadores Педро Resende Ресенде.
Но больше всего негодования у про-игроков вызвала система навыков для футболистов. Некоторые из них слишком сильные, из-за чего игроки вынуждены использовать одни и те же способности, забывая о всех остальных скиллах.
Ещё EA явно перестаралась с проработкой ИИ в FIFA 21. Игроки под управлением компьютера слишком хорошо держат оборону.
«Все знают, что искусственный интеллект в этом году очень силён, поэтому если вы играете только по выходным, то наверняка сталкивались с тем, что в 99% ваших игр ИИ выручает соперника», — сказал Марли.
FIFA 22 должна выйти осенью, но точная дата релиза ещё не объявлена.
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