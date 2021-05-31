На берегу моря. Россиянка предстала в образе Джуди Альварес из Cyberpunk 2077

Российская косплеерша Татьяна Анисимова сделала косплей на одну из героинь Cyberpunk 2077 – Джуди Альварес. По сюжету игры Альварес – одна из самых опытных техников и специалистов по брейндэнсу во всём Найт-Сити.
Фото: https://vk.com/molzenna
В фотосете Татьяны Анисимовой девушка отправилась немного расслабиться на причал около моря. В такой обстановке Альварес наконец-то удалось спокойно покурить и поразмышлять о жизни наедине с собой.
Фото: https://vk.com/molzenna
Фото: https://vk.com/molzenna
Косплеерша тщательно воссоздала причёску героини и перенесла все её татуировки, не забыв и про возможности аугментаций вроде загрузки биометрических данных.
Фото: https://vk.com/molzenna
После всех приключений даже такой крутой героине как Альварес нужен отдых.
Фото: https://vk.com/molzenna
Другие образы косплеерши можно посмотреть в её «инстаграме».
Cyberpunk 2077 – приключенческий экшен с элементами ролевой игры, разработанный и выпущенный компанией CD Projekt RED 10 декабря 2020 года.
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