Пеле показал свой вариант команды в FIFA 21. В ней есть Марадона, но нет самого Пеле

80-летний трёхкратный обладатель Кубка Мира, легенда бразильского футбола Пеле собрал супер атакующую команду в FIFA 21 Ultimate Team.
Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Сон Хын Мин — все они фигурируют в этом безумном составе. Если этого недостаточно, то на позицию центрального полузащитника Пеле поставил своего извечного аргентинского соперника — Диего Марадону.
В защиту бразилец выбрал Серхио Рамоса, Тьяго Силву и бывшего одноклубника, легендарного атакующего защитника Карлоса Альберто Торреса. На позиции вратаря — Мануэль Нойер. Получился интернациональный состав всего лишь с тремя бразильцами в стартовом составе.
Состав Пеле в FIFA 21 Ultimate Team
Фото: globoesporte.globo.com
Единственное, что мог бы, возможно, сделать Пеле, чтобы улучшить и без того атакующий состав, это выбрать свою собственную карточку с рейтингом 99.
- 3 июня 2021
-
23:22
-
19:13
-
16:47
-
14:42
- 2 июня 2021
-
22:44
-
22:24
-
20:50
-
20:46
-
16:31
-
15:51
-
15:15
-
13:52
-
13:46
-
13:00
-
12:31
- 1 июня 2021
-
19:27
-
16:00
-
15:27
-
14:23
-
14:08
-
12:22
-
00:08
- 31 мая 2021
-
23:40
-
22:56
-
22:52
-
21:34
-
20:03
-
19:12
-
18:12
-
17:38
-
15:36
-
13:53
-
12:38
-
01:06
-
00:11