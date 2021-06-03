Пеле показал свой вариант команды в FIFA 21. В ней есть Марадона, но нет самого Пеле

80-летний трёхкратный обладатель Кубка Мира, легенда бразильского футбола Пеле собрал супер атакующую команду в FIFA 21 Ultimate Team.

Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Сон Хын Мин — все они фигурируют в этом безумном составе. Если этого недостаточно, то на позицию центрального полузащитника Пеле поставил своего извечного аргентинского соперника — Диего Марадону.

В защиту бразилец выбрал Серхио Рамоса, Тьяго Силву и бывшего одноклубника, легендарного атакующего защитника Карлоса Альберто Торреса. На позиции вратаря — Мануэль Нойер. Получился интернациональный состав всего лишь с тремя бразильцами в стартовом составе.

Состав Пеле в FIFA 21 Ultimate Team Фото: globoesporte.globo.com

Единственное, что мог бы, возможно, сделать Пеле, чтобы улучшить и без того атакующий состав, это выбрать свою собственную карточку с рейтингом 99.