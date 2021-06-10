В DNS стартовала продажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti
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10 июня, в 16:00 мск, на сайте DNS пройдёт продажа первой партии видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. Ранее магазин продал 500 видеокарт серии RTX 3080 Ti.
Как и в случае с RTX 3080 Ti, продажи будут осуществляться только через сайт. В качестве предоплаты необходимо внести полную стоимость товара.
Для покупки доступно восемь моделей. Указаны ссылки на модели на сайте DNS:
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti AORUS MASTER
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC
- MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO
- MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
Советы от DNS при покупке видеокарт:
- Не обновлять страницу (F5) слишком часто.
- Не наваливайтесь на все модели видеокарт в оформлении заказа.
- Заранее проверьте авторизацию перед оформлением заказа.
- Проверить лимиты на банковской карте.
Более подробно о правилах при покупке видеокарт читайте по этой ссылке.
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