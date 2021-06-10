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В DNS стартовала продажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti

В DNS стартовала продажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti
Артём Ращупкин
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10 июня, в 16:00 мск, на сайте DNS пройдёт продажа первой партии видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. Ранее магазин продал 500 видеокарт серии RTX 3080 Ti.

Как и в случае с RTX 3080 Ti, продажи будут осуществляться только через сайт. В качестве предоплаты необходимо внести полную стоимость товара.

Для покупки доступно восемь моделей. Указаны ссылки на модели на сайте DNS:

Советы от DNS при покупке видеокарт:

  1. Не обновлять страницу (F5) слишком часто.
  2. Не наваливайтесь на все модели видеокарт в оформлении заказа.
  3. Заранее проверьте авторизацию перед оформлением заказа.
  4. Проверить лимиты на банковской карте.

Более подробно о правилах при покупке видеокарт читайте по этой ссылке.

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