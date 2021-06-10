В «Таркове» появится новая локация — её показали в трейлере

Авторы Escape from Tarkov показали новую локацию. Её трейлер появился на презентации Summer Game Fest 2021. Дата выхода карты — неизвестна.

Судя по архитектуре и отличительным знакам, город на карте расположен где-то в России. На дорогах расставлены привычные россиянам знаки пешеходных переходов, на это же указывают номера автомобилей и вывеска «Ашан» на стене. В трейлере показали несколько отдельных областей: супермаркет, детский садик и большую автомобильную парковку. Сначала бойцы медленно исследовали локацию, а затем вступили в перестрелку с врагом.

Видео опубликовано на YouTube-канале E3 2021.

Escape from Tarkov вышла летом 2017 года. Игра доступна только на ПК и сочетает в себе элементы шутеров, MMO и RPG.