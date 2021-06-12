Вышла новая карта для тренировки аима в CS:GO. У неё почти нет негативных отзывов
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В «Мастерской» появилась новая карта для тренировки стрельбы в Counter-Strike: Global Offensive. По мнению как профессиональных игроков, так и обычных геймеров, это одна из лучших карт в своей категории — на неё действительно сложно найти негативные отзывы. Благодаря новой карте Aimlab и Kovaak переносятся напрямую в CS:GO.
Карта включает:
- 25 уникальных заданий в пяти категориях.
- Несколько уровней сложности для каждой задачи.
- Возможность практики с разбросом оружия и без.
- Практика в контратаке с прицеливанием.
- Различные реалистичные типы движения.
- Маркировка движущейся цели.
- Полосы здоровья и многое другое.
У карты уже 96 положительных комментариев и 406 оценок. И неудивительно, ведь карты с таким же обширным набором механик найти невозможно. Тренировка на ней станет прекрасной разминкой для всех любителей игры.
Комментарии
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