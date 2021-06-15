Для Resident Evil Village выпустят дополнения

Во время презентации Capcom на Е3 2021 представители компании анонсировали серию DLC для Resident Evil Village. В студии услышали фанатов, которые просили расширить контент игры. Деталями авторы не поделились.
Предыдущую часть серии — Resident Evil 7 — активно развивали после релиза. Для игры выпустили три дополнения, каждое из которых отличалось геймплеем и подачей. В одном из них, например, игрок брал под контроль Криса Редфилда и зачищал локации от монстров в поисках напарников. DLC было сделано для тех, кто жаловался на недостаток экшена в кампании Итана Уинтерса. В другом пользователь становился одним из побочных персонажей основного сюжета и пытался спасти его дочь от заражения.
Resident Evil Village вышла 18 апреля 2021 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.
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