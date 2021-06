Илья Мэддисон оценил 544 игры — 95% он назвал «хламом», в топе только 32 тайтла

Илья Maddyson Давыдов прошёл тест на сайте TierMaker, оценив в течение двух стримов 544 тайтла. Он возвёл в статус «потрясающих» всего 32 игры.

В личный топ блогера попали: Destiny, Escape From Tarkov, Euro Truck Simulator, Fallout, Fallout 2, Fallout: New Vegas, Far Cry 3: Blood Dragon, F.E.A.R, GTA: San Andreas, Hitman: Blood Money, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown League of legends, Mafia 3, Mass Effect: Andromeda, Max Payne, Mortal Kombat, NieR: Automata, Red Dead Redemption 2, серия Sims, Worms и некоторые другие.

«Хламом» Давыдов окрестил 520 игр: там оказались многие киберспортивные игры. В их числе CS:GO, Dota 2 и другие популярные онлайн-игры. Туда же отправились серии Assassin's Creed, Bioshock, Borderlands, COD, DOOM.

«Если вам что-то из этого нравится — это признак адского дурновкусия. Это позорище! Я надеюсь, никому из вас ни одна из этих игр не нравится», — заявил стример в конце трансляции.