Поиграть в мультиплеер GTA 5 и Max Payne 3 на PS3 и Xbox 360 скоро будет нельзя

Rockstar отключит мультиплеер в GTA 5 и Max Payne 3 на PlayStation 3 и Xbox 360 — сетевые серверы станут недоступны игрокам на этих платформах, начиная с 16 декабря 2021 года. Кроме того, карты Shark Cash для GTA Online больше не будут продаваться для PS3 и Xbox 360 с 15 сентября этого же года.
Также разработчики закроют доступ к отслеживанию статистики через Social Club. Сюжетные режимы останутся без изменений. Как и прежде, в них можно будет сыграть на старых консолях.
Это решение разработчики объясняют тем, что они заняты созданием обновлений для PlayStation 4, Xbox One и ПК, а также улучшенной версией Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto Online для PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что релиз улучшенной версии GTA 5 для консолей нового поколения запланирован на 11 ноября 2021 года.
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