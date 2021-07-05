Они всё-таки смогли их остановить. NAVI победила Gambit в финале RMR-турнира по CS:GO

Natus Vincere и Gambit встретились уже в третий раз в рамках турнира StarLadder CIS RMR 2021 по Counter-Strike: Global Offensive. Две предыдущие встречи (на групповом этапе и в финале виннеров) остались за лучшей командой мирового рейтинга по CS:GO — Gambit. Однако в этот раз им не хватило одной карты, чтобы вновь оказаться сильнее чёрно-жёлтых.

NAVI провела за сутки два матча: сначала чёрно-жёлтые расправились с Team Spirit в финале лузеров со счётом 2:1. Гранд-финал же начался с убедительной победы Gambit на карте Ancient со счётом 16:7. Но дальше последовали три ощутимых пощёчины от NAVI: игроки украинской организации наконец-то взяли себя в руки (фанаты бы точно не простили три поражения подряд от одной команды в рамках одного же турнира) и поочерёдно победили на Dust 2 со счётом 16:9, на Mirage со счётом 16:11 и на Inferno со счётом 16:13. Это тот случай, когда Gambit выиграла все битвы, но проиграла главное сражение.

Победитель турнира получил $ 40 тыс. и 2000 RMR-очков, проигравший в финале — $ 15 тыс. и 1875 очков.