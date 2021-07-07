У главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет напарников

Украинский блогер OLDboi раскрыл несколько новых подробностей о шутере S.T.A.L.K.E.R. 2. В своём ролике он говорит, что главный герой игры Скиф будет одиночкой — во время прохождения кампании он обойдётся без напарников.

Видео опубликовано на YouTube-канале OLDboi.

Действие игры будет происходить спустя десять лет после окончания оригинальной трилогии. За это время Зона серьёзно разрослась и теперь занимает большую территорию. Что касается игровой валюты, то в игре будут использоваться украинские купоны, которые после развала СССР использовались в качестве национальной валюты Украины.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер станет временным эксклюзивом Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.