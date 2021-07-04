Моргенштерн не будет тестировать S.T.A.L.K.E.R. 2

В июне популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн рассказал в подкасте Данилы Поперечного, что примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2, так как является ярым фанатом серии. На следующий день украинские игроки раскритиковали авторов игры за это решение.

Долгое время разработчики не делали никаких заявлений, пока один из комьюнити-менеджеров GSC Game World не рассказал в интервью украинскому блоггеру OLDboy об этой истории. По словам сотрудника студии, рэпер обманул общественность. Он не будет тестером игры, так как оно проводится исключительно внутренней командой компании, и между ним и компанией не было заключено никаких договоров о сотрудничестве.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.