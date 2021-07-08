Индонезийский министр призвал запретить Fortnite в стране из-за созданной игроком карты
Поделиться
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно предложил запретить Fortnite в стране из-за созданной пользователем карты. На ней, по словам чиновника, можно уничтожить священное сооружение, которое напоминает Каабу — священное место для мусульман.
Epic Games ответила, что на самом деле карта была создана игроком в творческом режиме и данное сооружение не может быть разрушено. «Мы хотели бы подчеркнуть, что наша команда уважает все религии и тесно сотрудничает с нашими создателями игрового контента, чтобы обеспечить безопасный игровой опыт для всех наших игроков», — заявили разработчики.
После ответного заявления от разработчиков министр поручил полицейским Индонезии расследовать ситуацию, разыскать и опросить создателя карты.
Комментарии
- 8 июля 2021
-
19:01
-
18:11
-
12:58
-
00:01
- 7 июля 2021
-
16:49
-
16:10
-
15:44
-
13:57
-
13:30
-
12:48
-
12:10
-
00:41
- 6 июля 2021
-
21:00
-
17:29
-
15:01
- 5 июля 2021
-
01:54
-
01:12
- 4 июля 2021
-
15:01
-
13:07
-
12:45
-
02:20
-
01:50
-
01:22
-
01:03
-
00:33
-
00:11
- 2 июля 2021
-
23:42
-
22:25
-
22:07
-
20:24
-
19:04
- 1 июля 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:56
-
15:08
Партнерский контент