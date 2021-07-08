Индонезийский министр призвал запретить Fortnite в стране из-за созданной игроком карты

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно предложил запретить Fortnite в стране из-за созданной пользователем карты. На ней, по словам чиновника, можно уничтожить священное сооружение, которое напоминает Каабу — священное место для мусульман.

Epic Games ответила, что на самом деле карта была создана игроком в творческом режиме и данное сооружение не может быть разрушено. «Мы хотели бы подчеркнуть, что наша команда уважает все религии и тесно сотрудничает с нашими создателями игрового контента, чтобы обеспечить безопасный игровой опыт для всех наших игроков», — заявили разработчики.

После ответного заявления от разработчиков министр поручил полицейским Индонезии расследовать ситуацию, разыскать и опросить создателя карты.