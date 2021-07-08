В FIFA 22 могут появиться как минимум 5 новых икон и 13 футболистов прошлых лет

Согласно различным утечкам в социальных сетях, в FIFA 22 могут появиться как минимум пять новых икон и тринадцать футболистов прошлых лет.



Инсайдер и игрок в FIFA под никнеймом FUT Watch обнаружил, что в коде FIFA 21 появилось упоминание о пяти футболистах, которые могут получить карточки серии Ultimate Icons. Речь идёт о таких футболистах, как Руни, Икер Касильяс, Робин ван Перси, Кафу и Альфредо Ди Стефано.



Ещё инсайдер обратил внимание на то, что в коде игры появилась новая запись — FUT Heroes Club. Может быть, это означает, что в игре появится гораздо больший пул икон? Но, вероятнее всего, в FIFA 22 добавят карты известных футболистов прошлых лет, которые недотягивают до статуса кумиров.

В коде были найдены такие футболисты прошлых лет, как Александр Мостовой, Иван Кордоба, Джо Коул, Антонио Ди Натале, Юрген Колер, Давид Жинола, Абеди Пеле, Фернандо Морьентес, Фредди Юнгберг, Робби Кин, Уле-Гуннар Сульшер, Ежи Дудек и Клинт Демпси.

Ранее бывший футболист СССР и России Александр Мостовой подтвердил, что в новой части футбольного симулятора от Electronic Arts появится его карточка. Он сказал, что переговоры с EA завершены и после окончания Евро-2020 они вместе с разработчиками объявят точную информацию.