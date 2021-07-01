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В FIFA 22 появится карточка Александра Мостового

В FIFA 22 появится карточка Александра Мостового
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой подтвердил, что в новой части футбольного симулятора от Electronic Arts появится его карточка. Об этом он рассказал журналистам из РБК.

«Переговоры с EA завершены, после окончания Евро-2020 объявим точную информацию», — сказал Мостовой. Он добавил, что такой же карточки достойны два других российских футболиста — Игорь Колыванов и Андрей Канчельскис.

Ранее стало известно, что в FIFA 22 появится женщина-комментатор Алекс Скотт — бывшая профессиональная футболистка, защитник «Арсенала» и сборной Англии. После завершения карьеры Скотт стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Теперь она постоянно работает на матчах английской Премьер-Лиги и в настоящее время является частью звёздного комментаторского состава BBC на Евро.

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