В FIFA 22 появится карточка Александра Мостового

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой подтвердил, что в новой части футбольного симулятора от Electronic Arts появится его карточка. Об этом он рассказал журналистам из РБК.
«Переговоры с EA завершены, после окончания Евро-2020 объявим точную информацию», — сказал Мостовой. Он добавил, что такой же карточки достойны два других российских футболиста — Игорь Колыванов и Андрей Канчельскис.
Ранее стало известно, что в FIFA 22 появится женщина-комментатор Алекс Скотт — бывшая профессиональная футболистка, защитник «Арсенала» и сборной Англии. После завершения карьеры Скотт стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Теперь она постоянно работает на матчах английской Премьер-Лиги и в настоящее время является частью звёздного комментаторского состава BBC на Евро.
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