Фанат Ninja набил татуировку на своей шее с лицом стримера

Стример Тайлер Ninja Блевинс известен далеко за пределами сервиса Twitch. Когда-то он был профессиональным игроком в Halo, но настоящую славу и популярность он приобрёл после того, как покинул киберспорт и увлёкся стримами по Fortnite. У него появилось множество поклонников и подражателей, но лишь один из них выделяется своими безумными поступками.
Этот фанат известен под никнеймом Dreamersjoinus. Сначала он стал копировать своего кумира, одеваясь в том же стиле, что и стример. Синие волосы, повязка на головке и фирменная цветастая рубашка Ninja — именно в таком наряде фанат стал посещать различные выставки и мероприятия.
Фото: twitter.com/dreamersjoinus
Но на этом он не остановился. 8 июля он решил сделать татуировку с лицом стримера. Пошёл и сделал. Результатом этого поступка стал рисунок улыбающегося стримера прямо на его шее. «Я очень надеюсь, что Ninja заметит это, тогда я умру от счастья. Я люблю тебя чувак», — написал фанат.
Что ж, похоже, мечта фаната сбылась. Правда, сам стример уверен, что весь этот поступок — лишь хорошо обставленный трюк и татуировка ненастоящая.
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