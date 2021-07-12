Александр Мостовой, Марио Гомес и Робби Кин получат карточки «Героев» в FIFA 22

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой получит собственную карточку героя в FIFA 22. Карточки героя (FUT Heroes) — это новый вид карточек в FIFA 22, выпускаемых в честь самых ярких игроков прошлого.
«Переговоры с Electronic Arts завершены, после окончания Евро-2020 объявим точную информацию», — приводит слова Мостового РБК-Спорт.
Помимо Мостового, среди героев будут Марио Гомес, Давид Жинола, Юрген Келлер, Антонио Ди Натале, Джо Коул, Иван Кордоба, Фредрик Юнгберг, Уле-Гуннар Сульшер, Ежи Дудек, Ларс Риккен, Диего Милито, Джоване Элбер, Тим Кэхилл, Хорхе Кампос, Сами Аль-Джабир, Робби Кин, Абеди Пеле, Клинт Демпси и Фернандо Морьентес.
11 июля вышел трейлер-анонс FIFA 22 с участием француза Килиана Мбаппе, ставшего лицом обложки новой части футбольного симулятора. Выход игры запланирован на 1 октября этого года.
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