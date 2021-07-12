В EA объяснили, почему улучшенная версия FIFA 22 будет только для PS5 и Xbox Series X/S

Electronic Arts объявила, что в FIFA 22 будет система HyperMotion, которая должна сделать симулятор футбола ещё более реалистичным. Исходя из заявления компании, HyperMotion сочетает в себе технологию машинного обучения и работу по записи движений игроков через специальные костюмы с датчиками Xsens. Как это выглядит, можно увидеть в трейлере игры:

«Костюмы Xsens записывают все касания, перехваты, спринты и моменты борьбы 22 игроков. [...] Эти данные будут использованы в более 4 тысячах новых анимаций в FIFA 22. [...] Ультрасовременный запатентованный алгоритм машинного обучения учится на основе более 8,7 млн кадров расширенного захвата матчей и затем записывает новые анимации в реальном времени для создания ощущения реализма при различных взаимодействиях на поле», — объясняют в EA.

Однако выяснилось, что HyperMotion будет работать исключительно на консолях нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X|S и Google Stadia. То есть даже на ПК будет «стандартная» версия FIFA 22. Неофициально в EA объясняют это желанием сделать игру максимально открытой для игроков с разным железом. Исполнительный продюсер Аарон МакХарди объяснял изданию Eurogamer, что минимальные требования к ПК сохранили, «чтобы быть открытыми для всех, кто хочет играть в FIFA».

При этом EA отказалась от бесплатного апдейта игры для консолей нового поколения, как было с FIFA 21. Для игры на PS5 или Xbox S|X нужно иметь полноценную версию игры.

Сейчас в PS Store стандартное издание FIFA 22 стоит 5499 рублей, Ultimate — 7499 рублей.

FIFA 22 в PS Store

В Microsoft Store версия FIFA 22 для Xbox Series (со скидкой) — 59,99 доллара, а Ultimate — 89,99 доллара.