Putrick подписал контракт с Cyber Legacy по Fortnite

Киберспортивная организация Cyber Legacy по Fortnite подписала нового игрока Даниила Putrick Абдрахманова. Он выступает на про-сцене с 2018 года.
Геймер сражался в гранд-финалах четырёх сезонов Fortnite Champion Series, где занимал позиции в соло, дуо, трио и сквад-режимах. Такие достижения имеет 23 профессиональных игрока в Fortnite в мире.
«Выступление за организацию, профильно занимающуюся дисциплиной, в которой я выступаю, несомненно меня вдохновляет. Совсем скоро начинается новый сезон, в котором я планирую выложиться на максимум, представляя новый тег!» – приводит слова Даниила Сybersport.metaratings.
«Расширяя состав Cyber Legacy, мы заключаем контракты с талантливыми и профессиональными спортсменами также для того, чтобы к тому времени, когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, российская сборная смогла уверенно претендовать на золотые медали. Я верю в компьютерный спорт как перспективную и динамичную индустрию, которая расширяет возможности привычных нам спортивных дисциплин. Компьютерные технологии активно входят в нашу жизнь и, используя их во всех своих проектах, Freedom Group активно участвует как в совершенствовании существующих, так и создании новых видов деятельности и отраслей», – заявил владелец Cyber Legacy Нарек Сираканян.
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