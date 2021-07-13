Авторы Fortnite представили экипировку Леброна Джеймса

Разработчики игры Fortnite представили экипировку знаменитого американского баскетболиста Леброна Джеймса, которая появится во внутриигровом магазине уже 15 июля в 03:00 МСК.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU.

Игроков ждёт сразу два варианта экипировки, включая костюм из фильма «Космический джем: Новое поколение» со стилем «Леброн Тако» и украшением на спину «Лучший рюкзак». Все три стиля получат соответствующие кроссовки Nike LeBron 19.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года. 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.