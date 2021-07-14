Battlefield 1 могут бесплатно раздать на ПК в день начала EA Play Live
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Инсайдер Том Хендерсон, известный по своим новостям о серии игр Battlefield, сообщил, что велика вероятность о бесплатной раздаче ПК-версии Battlefield 1 в день открытия выставки EA Play Live. Возможно, игра будет доступна к скачиванию через один из цифровых магазинов.
Сама презентация EA Play Live состоится 22 июля. Ожидается, что на ней будет презентован мультиплеер Battlefield 2042, геймплей FIFA 22 с новой системой HyperMotion и геймплей Lost in Random — потенциально нового хита Electronic Arts.
Battlefield 1 — мультиплатформенный шутер о событиях Первой мировой войны. В оригинальной версии были представлены Британская империя, Германская империя, Италия, Австро-Венгрия, Османская Империя и США. Российская империя и Франция появились в следующих дополнениях.
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