В Steam стремительно растут цены на игры

В Steam выросли цены на некоторые игры в российском регионе. Речь идет о тайтлах от крупных компаний — Bandai Namco и Bethesda Softworks.

Вот как изменились цены:



Dark Souls 3 — с 1999 руб. на 2499 руб;

Dark Souls 3 Season Pass — с 999 руб. на 1499 руб;

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin — с 1199 руб. на 1699 руб;

Dark Souls 2 Season Pass — с 499 руб. на 1199 руб;

Ace Combat 7: Skies Unknown — с 1999 руб. на 2499 руб;

Code Vein — с 1799 руб. на 2099 руб;

God Eater 3 — с 1799 руб. на 2099 руб;

Little Nightmares — с 599 руб. на 849 руб;

Little Nightmares 2 — с 999 руб. на 1249 руб;

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 — с 749 руб. на 1249 руб;

Dishonored 2 — с 1149 руб. на 1299 руб;

Prey — с 999 руб. на 1299 руб;

Dishonored: Death of the Outsider — с 859 руб. на 1299 руб.

Некоторые другие игры, наоборот, подешевели. К примеру, Rage 2 раньше продавалась за 1999 рублей, а сейчас стоит 1699 рублей. То же самое касается Fallout 4 (раньше 899 руб, а сейчас 859 руб) и Wolfenstein: Youngblood (раньше 999 руб, а сейчас 899 руб). Причины пока не уточняются.